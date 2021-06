Isa loves: Frisch, frei und luftig. Look von Massimo Dutti

OBERTEILE

Isa say´s : Bralette oder nicht?Kurz mal erklärt, was ein Bralette ist. Ein Bralette ist ein BH ohne Bügel und Polsterung. Das ist eigentlich schon mal was Gutes. Sag ich, weil ich Push-ups, Polsterungen und „ungesunde“ Metallbügel nicht ausstehen kann. Bralettes trage ich trotzdem keine, weil Frage des Alters und der Körbchengröße. Bandeautops liebe ich. Finde ich unter maskulinen Blazern auch sehr schick. Ton in Ton selbstverständlich. Den Blazer kann man zuknöpfen, sollten die Bauchmuskeln nicht steinhart und sixpackig sein.