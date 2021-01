Fashion-Vorfreude: Die wichtigsten Modetrends im Frühjahr 2021

Trend 7: Mode im Urlaubsmodus

Eine der sehnsüchtigsten Fragen der vergangenen Monate: Wann können wir wieder unbeschwert reisen? Ein Thema, das auch die Designer beschäftigt. Solange diese Frage nicht beantwortet werden kann, bieten sie an, sich zumindest modisch in den Urlaubsmodus zu versetzen: F.R.S For Restless Sleepers Edition lässt uns von Reisen in den Dschungel träumen, bei Leonard Paris stehen bunte Muster im Tropical Look im Fokus. Wer vielmehr von einem Abenteuer auf dem Rücken eines Westernpferdes in Texas oder Utah träumt, kann sich in der Zwischenzeit auf der heimischen Couch in einen luxuriösen Kaschmir-Cardigan des hippen Italo-Labels Alanui hüllen. Vorfreude ist ja bekanntlich die schönste Freude.