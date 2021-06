Brautmode von Lady Di bis heute - zum Bewundern und Nachshoppen

Zum Glück waren die Designer David und Elizabeth Emanuel vor Ort, denn sie mussten die Schleppe aufbügeln, nachdem Diana mit der ellenlangen Schleppe in eine viel zu enge Pferde-Kutsche gestiegen war. Das Kleid ist im Rahmen der Ausstellung "Royal Style in the Making" in der Orangerie des Londoner Kensington-Palasts bis Anfang 2022 zu bewundern. Zu sehen sind auch Fotos der Näherinnen oder der Safe-Schlüssel, in dem die royale Robe nachts aufbewahrt wurde.

ROYAL Style

Der chice Haute-Couture-Style, wie ihn Lady Di anno dazumal trug, ist auch heute noch en vogue. So inszenierte der libanesische Designer Ziad Nakad seine Haute-Couture-Kollektion stilgerecht fürs Foto im Château de Vaux-Le-Vicomte. Bekannt wurde der Designer für das Kleid von Amandine Petit, der Miss France 2021.