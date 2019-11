Herbst/Winter 2019: Was modische Männer jetzt tragen

Dick auftragen ist in Sachen Männermode heuer gefragt – zumindest, was den Wintermantel angeht. Daunenmodelle dürfen jetzt übergroß geschnitten sein. Ultrasportlich die Variante von Fendi, die mit einem Collagen-Print versehen wurde. Passend dazu entwarf Chefdesignerin Silvia Venturini Fendi Taschen. Das Kontrastprogramm für den eleganten Typ gibt es bei Ermenegildo Zegna. Das italienische Luxuslabel bietet die minimalistische Version in Dunkelblau an – perfekt, um über einem Business-Anzug getragen zu werden.

Einziger Wermutstropfen: Dieser Look ist nur etwas für große Männer, die nicht drohen, optisch in der XL-Daune unterzugehen. Alle anderen sollten sich an kürzere und schmälere Varianten halten.