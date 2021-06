Fußball kann auch Spaß machen: Die beste TV-Alternative zur EM

Ab Mitte Juli läuft die zweite Staffel – die Zeit des bierernsten Europameisterschaftsfußballs drängt sich also regelrecht auf, um sie mit Binge-Watch-Sessions der ersten "Ted Lasso"-Staffel zu verbringen. Als Antithese zur ach so wichtigen Diskussion um Abseitsstellungen, Ausrastern, Fouls, Sperren und Videoanalysen. Pikantes Detail am Rande: Die britische Club-Besitzerin, die Mr. Lasso als Trainer einstellt, ist Hanna Waddingham. Hm, da klingelt nichts?