Sie wollen nur spielen: Wo Männer baggern dürfen

„Jüngere Menschen, die mit der Playstation spielen, tun sich hier meist leichter“, kündigt Schmudermayer vorab an. Weil: die Hebel in der Kabine zur Steuerung sind wie Joysticks. Eine kurze Erklärung vom Instruktor Martin und los geht’s mit einer kleinen Umdrehung des Zündschlüssels. Der Motor beginnt gehörig zu brummen, mit einem Rad dreht man das Gas auf, damit der Bagger mehr Kraft hat und mehr röhrt. Das Ding wiegt 24 Tonnen und hat 200 PS. In der Kabine haftet eine Geruchsmischung aus Kraftstoff und altem Männerschweiß.

Ein paar leichte Bewegungen mit den Hebeln, und die Baggerschaufel arbeitet sich in die Erde vor. Obwohl das Gerät mit jeder Menge Kraft ausgestattet ist: Ein Widerstand ist spürbar, wenn sich der Baggerarm wieder emporhebt. Nach wenigen Minuten entsteht so eine ganz ansehnliche Kraterlandschaft. Es ist wie in einer übergroßen Sandkiste für in die Jahre gekommenen Buben.