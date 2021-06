Pro und Contra : Dürfen Männer Handtaschen tragen?

Es soll ja Männer geben, die glauben, das Wichtigste im Leben stecke in ihrer Hose. Geldbeutel, Handy, Schlüsselbund und Ähem. Sind sie aber mit ihrer Liebsten unterwegs, dauert es meist nicht lange, dass Geldbeutel, Handy und Schlüsselbund mit einem „Danke, Schatz“ so ganz nebenbei in ihrer Handtasche versenkt werden. Als gute Gefährtin will man da nicht pitzelig sein, schließlich findet in unseren Taschen alles Platz – wenn es sein muss, sogar ein ganzer Mann.

Doch wo bleibt die Gleichberechtigung? Der Weg ist längst frei für coole Männerhandtaschen. Zu weiblich, zu wenig männlich? Blödsinn, wir leben in der Zukunft, männlich oder weiblich, was soll’s – alles fließt. Ich finde das spannend. Und Fußballstar Günter Netzer zeigte schon in den 70ern, dass Täschchen an der Hand keinen Testosteronmangel auslösen. Der „Rebell am Ball“ ging mit so einem ganz selbstverständlich ins Stadion. Das hat Vorteile: Ist die Frau plötzlich weg, hat man noch Autoschlüssel, Handy und Kreditkarten. Auch an der Mumie Ötzi fand man einen Beutel für Bohrer, Klinge und so. Das ist 5.000 Jahre her.

Also, liebe Männer nehmt eure sieben Sachen selbst in die Hand. Dann besteht auch nicht die Gefahr, dass euch die Liebste ihre Tasche in die Hand drückt.

Annemarie Josef