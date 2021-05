Feiern wir den heutigen Star-Wars-Tag zu Recht?

PRO

Bist du schon ? Oder wirst du noch? Star-Wars-Fan.

Bitte wie, was für eine Frage! Als jemand, in dessen Teenager-Jahre die "Star Wars"-Saga ihren Anfang nahm, gab es schon damals kein Entkommen. Auch heute nicht. Einmal in Prinzessin Leia verschaut, bleibt man dran. Ein Leben lang. Völlig egal, ob Leia in diesem Reiseführer durch die Galaxis in Cinemascope überhaupt noch eine Rolle spielt.

Sie merken, für Fans der ersten Stunde war es nicht ganz einfach, dass der ursprüngliche "Star Wars"-Kosmos durch eine aufgeladene Vorgeschichte zu einem Nebenschauplatz degradiert wurde. Aber man kann schließlich nicht alles haben. Harrison Ford oder Ewan McGregor. Carrie Fisher oder Natalie Portman. Glücklich jene, die nur Augen für Darth Vader hatten und haben.

Was ich am May, the fourth, mache? Zum Zeitvertreib einen Quiz, einen "Star Wars"-Quiz im Internet (auf www.testedich.at ) .

Also, ehrlich gesagt, zum "wahren Star Wars Fan" ist noch Luft nach oben. Aber zwei Fragen von 20 hab ich auf alle Fälle richtig: Darth Vaders berühmter Satz (wenn er nicht gerade schnauft) lautet: "Luke, ich bin dein Vater". Und, ja, Han Solo ist eifersüchtig auf Luke, weil er denkt, dass Leia und Luke was am Laufen haben.

Also, immerhin ein Teenagerfilm!

Bernhard Praschl