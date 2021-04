Pro und Contra E-Bikes: Motor oder Muskelkraft?

PRO

Zweieinhalb Mal Großglockner, Deutsche Alpenstraße, Königsetappe des Giro, die Höhenstraße in Wien, der Pöstlingberg in Linz und der Haselgraben im Mühlviertel: all das ohne Motor nur mit reiner Muskelkraft. Mit Rennrad. Ist schon eine Zeit her, aber der Straßenfeger mit italienischem Namen steht nach wir vor in der Garage. Vor drei Jahren hat er Konkurrenz durch ein E-Bike bekommen. Dessen Name lautet sinnigerweise Geero, weist also nicht zufällig auf die elektrische Unterstützung hin.

Der Vorteil des E-Bikes ist ganz klar: Ich kann damit Tag für Tag locker Dutzende Kilometer treten. Wenn es sein soll, auch hundert. Ohne Motor müsste ich zwischendurch einen Ruhetag einlegen. Oder zwei.