Unter Strom! Der E-Bike-Boom hält an

Wenn Sie bald einmal ein Riesentrumm auf zwei Rädern an sich vorbeiziehen sehen, das nicht brummt und brüllt, sondern sonor summt und dennoch auf den Namen Harley-Davidson hört, wundern Sie sich nicht: Auch ein Traditionalist wie der Hersteller aus Milwaukee, Wisconsin, geht mit der Zeit – und mischt nun am weltweiten E-Bike-Boom mit.

Die Lenker der Geschäfte der US-amerikanischen Kultmarke haben extra eine neue Gesellschaft gegründet, um mit der Serial 1 Cycle Company an der Zukunft des Fahrrads mitzuwirken. Vielleicht an vorderster Front. Der neue Markenname lehnt sich jedenfalls ganz bewusst an die allererste Harley von 1903 an, die als „Serial Number One“ in die benzingetränkte Firmengeschichte Eingang gefunden hat.