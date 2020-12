"Star Wars"-Star Daisy Ridley: Filmbosse wollten sie einschüchtern

Die britische Schauspielerin Daisy Ridley wurde durch die Rolle der Rey in "Star Wars: Das Erwachen der Macht" und dessen zwei Fortsetzungen bekannt. Die in London geborene Ridley wuchs als Tochter eines Fotografen und einer Werbeleiterin auf. Dass sie Schauspielerin werden will, stand für die heute 28-Jährige schon früh fest. Ein Stipendium ermöglichte es Ridley, im Alter zwischen neun und 18 Jahren die Tring Park School for the Performing Arts in Hertfordshire zu besuchen. Nach dem Ende der Schulzeit im Jahr 2010 fing sie ein Studium der Kulturgeschichte der Antike an, das sie jedoch an den Nagel hängte, als ihre Schauspielkarriere in die Gänge kam. 2013 wurde Ridley zunächst als Gastdarstellerin in der Fernsehserie "Casualty" angeheuert. Ihr Spielfilmdebüt gab sie zwei Jahre später im britischen Indie-Horrorfilm "Scrawl". 2014 wurde sie schließlich als "Rey" für "Star Wars" gecastet - was für den vielversprechenden Nachwuchststar den Beginn einer Karriere in der Filmindustrie markierte.

Regisseure kritisierten ihre "aggressive" Art

Studiobosse hatten trotzdem so ihre Probleme mit der resoluten Britin. Gegenüber dem Magazin Tatler erzählte sie jetzt, dass sie in der Schauspielwelt als "einschüchternd und aggressiv" eingestuft wurde. Die Schauspielerin gab zu, dass sie aufgrund der Reaktionen auf ihre Art starke Selbstzweifel entwickelte.

"Mir wurde gesagt, dass ich einschüchternd bin", so Ridley, die das Cover der Februar-Ausgabe des Tatler ziert, über die Schwierigkeiten, mit denen sie sich zu Beginn ihrer Karriere konfrontiert sah. "Ich erinnere mich, dass ich dachte: 'Gott, sollte ich kleiner sein? Soll ich leiser sein?'"