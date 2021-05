Die besten Huttrends für coole Männer vom Kapperl bis zum Panama

BUCKET HAT Sportliches Modell für Freizeit-Outfits, von COS, 29 €, https://cosstores.com

Ein weiteres Plus: mit Hut wird jedes dezente Outfit zum persönlichen Statement. Denn in einem Fall sind sich alle Hutmacher einig: Für jedes Gesicht gibt es einen Hut, der passt. Man muss nur den richtigen finden. „Ein Hut sollte die Persönlichkeit des Trägers hervorheben. Um herauszufinden, welche Form die passende ist, sollte man sich Zeit nehmen, um ein paar unterschiedliche Hutmodelle zu probieren. Der einfachste Einstieg ist eine Baseballkappe“, empfiehlt Hutmacher Klaus Mühlbauer. Der Wiener stammt aus einer alten Hutmacherdynastie, die bereits 1903 eine Modisterei in Floridsdorf eröffnete. Heute entwirft er in vierter Generation, gemeinsam mit den Designerinnen Nora Berger und Madeleine Bujatti, modische Hüte – vom klassischen Panama bis zu trendigen Sommermodellen.