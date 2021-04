Langlebige Mode, die mit gutem Gewissen geshoppt werden kann

Kreislaufwirtschaft ist das Schlagwort, das sich jetzt Modekonzerne und Designer zu Herzen nehmen. Das bedeutet auf die Verwendung von nachhaltigen Materialien sowie auf soziale Verantwortung, kurze Produktionswege und möglichst wenig Ressourcenverschwendung bei der Herstellung zu achten.

Neu mit dabei ist das Label ready for nature von Daniel Swarovski, der sich damit für die Umwelt stark machen will. Up- und Recycling von vorhandenen Stoffen sowie kurze Produktionswege sind etwa bei dem Label Nehera Standard. Internationale Modeketten wie H&M setzen neben ihrem nachhaltigen Conscious-Programm, jetzt bei Color-Storys, auf nachhaltigere Techniken für Färbeprozesse.

Und der Wiener Robert Weinfurter gründete ein nachhaltiges Sportmodelabel für Kinder. Werden seine Draussen-Jacken zu klein, vergütet er sie mit einem Gutschein, und verkauft sie neu aufbereitet und günstiger wieder.

Nachhaltiger Chic

Naturleinen am Foto ganz oben von Nehera Resort, Kleid, 570 €, Mantel, 850 €, https://nehera.com