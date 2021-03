So frisch sind die Frühjahrs-Kollektionen der heimischen Designer

Die Damenmode und die Streetstyles von dem Accessoirelabel der Designerin MONKEY ON MY SHOULDER sind auffällig und cool. Die Kärntnerin Gina Drewes ist der kreative Kopf hinter dem Label und arbeitet mit Leidenschaft und Spaß an ihren Kollektionen, welche sie bereits in den Modemetropolen der Welt zeigen durfte. Gina Drewes, auch Gründerin des gleichnamigen Labels, lernte ihr Handwerk im Textildesign Kolleg Spengergasse und danach in der Modeschule Hetzendorf in Wien.