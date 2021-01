Frostige Freuden und kleine Höhepunkte in der Lockdown-Zeit

Ich geb’s zu: Der Winter ist nicht meine liebste Jahreszeit. Die Kälte, die kurzen Tage, das rare Sonnenlicht, die kahlen Bäume – spätestens im November kann ich den Frühling schon meist nicht mehr erwarten. Doch es gibt auch die kleinen Höhepunkte in der frostigen Saison: Verschneite Landschaften zum Beispiel, die besondere Stille bei Neuschnee, die glasklare Frischluft in der Früh. Dieser Winter ist anders als jene zuvor und eröffnet Raum für so manches, an das wir bisher vielleicht nicht dachten. Eisfischen zum Beispiel. In völliger Ruhe mitten in der Natur auf dem zugefrorenen See mit der Angel zu verweilen, ist doch eine willkommene Abwechslung zum gefühlt hundertsten Spaziergang, finden Sie nicht auch? Außerhalb des Lockdowns (Eisfischen zu erlernen und auszuüben ist nur dann möglich; und es braucht hier eine Ausbildung!) waren wir für eine Reportage mit dabei – wir entführen Sie auf das Eis.

Wer noch mehr Inspiration für die kalte Jahreszeit möchte, kann es ja mit Eisbaden versuchen. Immer mehr wagen sich ins eisige Nass, wir haben mit dem Kälte-Weltrekordler Josef Köberl gesprochen – über das extreme Hobby, Startschwierigkeiten und Auswirkungen auf die Gesundheit. Fakt ist: Bevor Sie das versuchen, sollten Sie es mit Ihrem Arzt besprechen! Und wer dann aus den kalten Fluten steigt, kann sich in die wärmende Mode kuscheln, die auf den Trendseiten zu finden sind. Vielleicht beginne ich den Winter bei so viel neuer Inspiration ja doch ein Stück mehr zu mögen als bisher.

Viel Freude mit diesen und weiteren Artikeln in der neuen Freizeit!

Ihre Marlene Auer