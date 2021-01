Warum wissen "2-in-1"-Shampoos, wann genau welcher Teil dran ist?

Aber kein Vorteil ohne Nachteil. Und dieser hängt ursächlich mit dem Prinzip „2-in-1“ zusammen. Die beiden Inhaltsstoffe fließen nämlich baulich bedingt nicht nacheinander, sondern gleichzeitig aus der Flasche bzw. der Tube. Duschen ist ja (noch) keine Frage der Raketenwissenschaft, bei der zwei Kammern einer Duschlösung darauf warten, "gezündet" zu werden. Um dann die jeweilige Aufgabe – z. B. Waschen und Spülen – tadellos zu bewerkstelligen, müssen sie jedoch so ausbalanciert sein, dass sie auf besondere Bedürfnisse wie „strapaziert“, „fett“ oder „trocken“ wenig Rücksicht nehmen können.

Hart oder weich

Praktisch bleiben „2-in-1“-Produkte auf Reisen. „So muss man weniger mitschleppen“, meint Andrea Schneider von „Kosmetik transparent“. Ob man aber mit ihnen glücklich wird, hängt vom Härtegrad des Wassers ab. In Salzburg und Kärnten etwa ist es weicher als in Wien. Da hilft nur eines, so Schneider: „Viel ausprobieren, Produkte gibt es ja genug.“

Unter anderem dieses, ein „3-in-1“-Produkt. Was es kann? Haare waschen, Haare spülen und Duschen in einem Aufwasch. Ist doch super! Ja, für den Fall, dass man gerne Mister Mittelmaß ist...