Warum steht ein Elefant in manchen Weihnachtskrippen?

Wie barocke Säulen

Darüber hinaus aber auch: Elefanten, vom Porzellanladen Direttissima ins Kripperl. Groß, mächtig, die Rüssel von Künstlern mitunter „wie barocke Säulen gedrechselt, ihre Ohren plissiert“, wie ebenfalls in der Krippenschrift nachzulesen ist. Was immer man sich unter „plissiert“ vorstellen mag. Aber wer weiß, vielleicht ist ja in der Krippe unter dem Christbaum demnächst ein unplissierter Baby-Elefant dabei?

Zu tun hatten natürlich, ob Groß oder Klein, alle Viecher was. Pferd, Kamel und Elefant galten als Reit- und Lastentiere der Heiligen Drei Könige, auch Magier oder Sterndeuter genannt. Jedes Tier sollte, wie sein Bereiter, einen anderen Kontinent symbolisieren. Bekannt waren zu dieser Zeit Asien, Afrika und Europa. Wer kam woher und umgab sich mit welchem Begleiter? Da ist nix fix. Meist wird König Caspar, in anderen Quellen Melchior und – eher seltener – Balthasar als Vertreter Afrikas angesehen.

Wer genau mit welchem Tier anreiste, ist also offen. Vor Ort, in Bethlehem, gab’s zu dieser Zeit jedenfalls keine grauen Riesen mehr, sie wurden 800 Jahre vor dem Besuch der drei Weisen ausgerottet, aber oft importiert. Am häufigsten ist der Elefant aber in der Nähe Caspars zu finden, ob in der asiatischen oder afrikanischen Version, ist wohl an den Ohren erkennbar.