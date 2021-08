Warum liegen die Wetter-Apps so oft daneben?

Besonders sind vorinstallierte Wetter-Apps mit Vorsicht zu genießen. Das liegt laut Berichten auch in der Herkunft der Betriebssysteme; sie kommen aus dem Silicon Valley. Und dort greift man auf Daten des amerikanischen Modells GFS zurück. Da aber Europa landschaftlich viel kleinteiliger als die USA ist, ist die Vorhersage zu ungenau.

Aktuelles Wetter

„Der Istzustand ist dagegen schon ziemlich genau“, meint Salmi. Wenn da der Bildschirm die falsche Witterung anzeige, liege das an kleinräumigen Wetterunterschieden oder an einem weniger dichten Netz an Wetterstationen vor Ort.

Aber ganz ehrlich: Wie viele Konversationen (und solche Texte) gäbe es weniger, wenn wir nicht übers Wetter sudern würden? Und weil wir beim Wortejonglieren waren. Kennen Sie den? Alle beschweren sich wegen dem Wetter. Außer Germanistikstudenten. Die beschweren sich wegen des Wetters.