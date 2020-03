Umfrage: Jeder zweite Schüler leidet unter Prüfungsangst

Die Methoden mit Prüfungsangst umzugehen, sind sehr unterschiedlich, wie die LernQuadrat-Umfrage zeigt. „Vier von zehn Schülern lernen so lange weiter, bis sie sich sicher fühlen. Jeder Fünfte ignoriert seine Angst einfach, etwa ebenso viele betreiben Sport oder lenken sich durch das Internet ab“, berichtet Konrad Zimmermann.

Schwänzen statt reden

Viele haben auch eine bedenkliche Art, mit dem Stress umzugehen. Die Neigung, vor der Last der Schule zu kapitulieren und einfach nicht hinzugehen, hat in den letzten Jahren zugenommen. Drei von zehn Schülern ab zehn Jahren geben aktuell zu, schon einmal die Schule geschwänzt zu haben (bei einer vergleichbaren LernQuadrat-Umfrage vor acht Jahren waren es erst 18 Prozent). Weitere 22 Prozent zogen das Schwänzen als Reaktion auf schulische Belastungen zumindest schon mal in Erwägung. Etwa jeder Zehnte traut sich nicht, damals wie heute.

„Kaum etwas steht dem Lernerfolg mehr im Weg, als Angst zu haben“, betonte LernQuadrat-Geschäftsführer Konrad Zimmermann anlässlich der Präsentation der Umfragedaten. Dementsprechend sei es hoch an der Zeit, „ein wenig Dampf aus dem Prüfungskessel zu nehmen“. Für die Eltern hieße das vor allem: Ursachen klären, Selbstvertrauen vermitteln und Zeit zum Reden nehmen.

Den Schülern empfiehlt Zimmermann, sich realistische Ziele zu setzen, Vergleiche mit den Mitschülern zu vermeiden und gezielt auf Entspannung – ohne Handy – zu setzen.

Eine ausführliche Analyse dieser und anderer Umfragen zum Schulstress mit Experten lesen Sie in der Donnerstag-Ausgabe des KURIER und hier auf www.kurier.at/family.