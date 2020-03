Mädchen stürzte beim Selfie-Machen in den Tod

Eine 14-Jährige bezahlte ihren Drang zur Selbstdarstellung mit ihrem Leben: Die junge Spanierin stürzte beim Selfie-Machen vom Dach eines zehnstöckigen Gebäudes in Madrid in die Tiefe und starb kurze Zeit später an ihren schweren Verletzungen. Dies gab ein Sprecher der Polizei bekannt.

Demnach befand sich die Schülerin zusammen mit einigen Freundinnen auf dem Dach des Hauses, in dem ihre Großmutter lebte, um mit dem Smartphone Selfies zu schießen. Sie sei auf einer Dachluke aus Plastik gestanden, als diese plötzlich unter ihr nachgegeben habe.

Von dort sei die Jugendliche ins Stiegenhaus ins Leere gestürzt. Als die Notärzte eintrafen, habe die Schülerin, die das Französische Gymnasium in der spanischen Hauptstadt besuchte, noch gelebt. Sie sei aber wenige Stunden später im Krankenhaus gestorben, so die Zeitung " El Mundo".