Die bizarren Folgen des Selfie-Wahns

Der deutsche Journalist Journalist Christian Cohrs beobachtet seit einigen Jahren, was die digitalen Selbstporträts mit uns machen. „Generation Selfie“ (mvg Verlag) heißt sein 2016 erschienenes Buch, heute weiß er, dass man kaum von einer Generation sprechen kann – der Hype geht durch alle Altersgruppen, zudem werden Selfies immer mehr zum Marketing-Instrument. „Was weniger wird, ist, dass Menschen ihre Selfies öffentlich auf Facebook teilen, sie verschicken sie eher in geschlossenen Kanälen. Dafür findet eine Professionalisierung statt. Als Instagrammer und 'Selfie-Profi' kann man heute richtig Erfolg haben. Am Ende muss man alles versuchen, damit die Menschen in ihrem Feed stoppen, das Bild ansehen und liken.“

Weil jeder digitale Selbstdarsteller aber nur so gut ist wie die Kulisse um ihn herum, überlegen sich die „Millennials“, also die jungen Erwachsenen von heute, zweimal, wo sie ihre freie Zeit verbringen. 40 Prozent der 18- bis 33-Jährigen, ergab die Studie eines britischen Versicherungsunternehmens, wählen ihr Urlaubsziel nach dessen Instagram-Tauglichkeit aus (unter Fachleuten hat sich dafür ein eigener Begriff etabliert: „Instagrammability“). Was wiederum Hotels und Restaurants dazu veranlasst, Selfie-Kulissen zu produzieren. In den USA etabliert sich gerade ein eigener Museumstyp: Ausstellungen mit überschaubarem Bildungseffekt, die dank Selfie-freundlicher Architektur die Massen anziehen. Das „Museum of Ice Cream“ in New York avancierte mit poppig-buntem Interieur zum Social-Media-Phänomen.