"Zutiefst enttäuschend": KitKat kündigt den Fairtrade-Bauern

Nach zehn Jahren beendet KitKat die Zusammenarbeit mit Tausenden Fairtrade-Bauern. Michael Gidney, CEO von Fairtrade in Großbritannien bezeichnet die Entscheidung als "zutiefst enttäuschend". Der Schweizer Lebensmittelriese Nestlé hatte überraschend angekündigt, künftig Kakao von Farmen unter Vertrag der Rainforrest Alliance zu beziehen, wie der Guardian berichtet.

Fairtrade garantiert seinen Bauern einen Mindestpreise sowie einen finanziellen Bonus für Produkte wie Kaffee, Bananen oder Kakaobohnen. Laut Gidney seien die Bauern an der Elfenbeinküste von der Nachricht am Boden zerstört: "Solche Nachrichten sind natürlich nie gut, aber die Situation ist ungleich schwerer, da das Land eine der schlimmsten Gesundheistkrise in seiner Geschichte durchmacht."

In den sozialen Netzwerken regt sich bereits Protest gegen die Entscheidung des mulitnationalen Konzerns mit Sitz in Vevey (Schweiz). So postete ein Twitter-User "Time to have a break" in Anspielung auf den früheren Werbe-Spruch ("Have a break - have a KitKat").