Ein Leben für den Kakao

Dass die Preisgarantie noch heute wichtig ist, zeigt die aktuelle Kakaopreisentwicklung. Seit Mai ist der Preis von mehr als 2.500 auf unter 2.000 Dollar abgestürzt, zuletzt gab es eine Erholung. Die Arbeit ist auch ohne Preisschwankungen schwierig. Für eine Tonne Kakao müssen mit viel Handarbeit unzählige Kakaoschoten geerntet, geöffnet und die weißen bitteren Bohnen entnommen werden. Wird eine Plantage neu angelegt, fallen in den ersten zwei bis drei Jahren keine Erträge ab. Die Familien bauen in der Zeit zusätzlich Mais und Bananen an. Der Alltag besteht aus arbeiten, essen und schlafen, so Ousmane.

Einen Eindruck vom harten Alltag auf den Plantagen in der Elfenbeinküste konnte sich Walter Heindl von der Confiserie Heindl in Wien holen. Das Unternehmen war das erste, das am Kakao-Programm teilgenommen hat. „Wir sind auf einer Lehmstraße zu den Feldern gefahren und in einen starken Regen gekommen“, erinnert sich Heindl an seine Reise im Jahr 2015. Der Wagen sei von der Straße abgekommen und stecken geblieben. Der Regen habe 20 Minuten gedauert, und als er vorbei war, seien Einheimische in Flipflops mit Macheten aus dem Dschungel gekommen. Unsereins wäre dort nicht mal mit Bergschuhen reingegangen, so Heindl.