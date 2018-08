Zotter pfeift künftig auf das Fairtrade-Logo

Fairtrade-Österreich-Chef Hartwig Kirner hat mit der Entscheidung von Zotter freilich wenig Freude. Er verteidigt die so genannte Massenbilanzierung seiner Organisation. Sie habe einen praktischen Hintergrund. Kirner: „Ohne sie müssten die Hersteller entlang der Wertschöpfungskette immer in getrennten Chargen produzieren, was teuer ist. Weil Maschinen abgeschaltet, gereinigt und wieder hochgefahren werden müssen und es einer separaten Lagerhaltung bedarf.“ Unter dem Strich würden so unnötige Kosten entstehen, die der Konsument über höhere Endpreise berappen müsste. Kosten, von denen die Bauern nichts hätten, im Gegenteil. Letztlich würde der Absatz sinken, was den Bauern schadet. Für sie sei es wichtig, dass kontrolliert wird, ob ihre gelieferten Mengen mit den vermarkteten Mengen übereinstimmen, so Kirner: „Das ist gewährleistet. Welche Bohne genau in einer Schokolade steckt, ist aus Sicht der Bauern unwichtig.“

Dass dieser Ansatz für Zotter zu wenig ist, kann Kirner jedoch verstehen. „Zotter positioniert sich mit seinen Ursprungsschokoladen und muss so die genaue Herkunft der Bohnen kennen.“ Das sei verständlich, aber nicht die Regel. Das Massengeschäft am internationalen Schokoladenmarkt funktioniere anders, erläutert der Fairtrade-Österreich-Chef. Zotter würde auf Qualität setzen und für diese oft bis zu zehn Mal höhere Preise als andere Verarbeiter zahlen. Und Zotter macht seine Schokoladenmasse noch selbst, während die Industrie oft nur Halbfertigprodukte, also Kakaopulver, Kakaobutter und Kakaomasse einkaufen. Und zwar dort, wo die Preise gerade günstig sind, sagt Kirner.