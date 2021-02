Was Sie tun müssen, bis ein Krapfen abgearbeitet ist

Der Fasching geht ins Finale zu. Das wirklich Lustige daran waren diesmal nur die Faschingskrapfen. Na gut, auch ohne Corona sind die Germlaberl das einzig Gute an der närrischen Zeit. Sie haben halt einen großen Nachteil. Sie haben viel Fett - bis zu 25 Gramm pro Stück - und bis zu 400 Kilokalorien.

Natürlich können Sie die Süßigkeiten genießen und nicht an zusätzliches Hüftgold denken. Oder es ist Ihnen einfach egal, etwas runder zu werden. Wenn Sie aber zu jenen gehören, die bei dem Gedanken daran unrund werden: Wir haben ein paar Aktivitäten gesammelt, die den Krapfen gewichtmäßig vergessen lassen.

Zwei Stunden Putzen genügen, um einen Krapfen wegzuwischen. Oder passend zum Valentinstag: Massieren Sie doch Ihren Partner/Ihre Partnerin. Ausdauer beim Kneten müssen Sie haben. So an die zwei Stunden muss der Vorgang schon dauern. Sie können aber auch fünf bis sechs Stunden schmusen. Dabei nicht aufs Trinken vergessen: Zwei Liter kaltes Wasser pro Tag sollen 95 Kalorien verbrennen (Achtung: nicht zu viel trinken, das ist ungesund. Außerdem müssen Sie oft aufs Klo. Dahin müssten Sie gehen, was wieder ... lassen wir das.).

Apropos gehen: Beim flotten Gehen würde eine "durchschnittsgewichtige" Frau (ca. 67 Kilo) rund rund zweieinhalb Stunden verbrennen, ein "durchschnittsgewichtiger" Mann (80 Kilo) rund zwei Stunden.

Mit Joggen geht es schneller

Das ist Ihnen zu banal? Zu wenig sportlich? Der Mann müsste rund 50 Minuten - eh gemäßigt - joggen, die Frau rund 60 Minuten.

Laufen ist Ihnen zu fad? Rauf aufs Rad, wenn es Ihnen nicht zu kalt ist: Nach eineinhalb Stunden langsamem Radeln sollte der Krapfen passé sein, bei mehr als 20 km/h nach weniger als einer Stunde.

Sie können aber auch den Bildschirm aufdrehen und bei solch brutalen Workouts mitmachen. Die versprechen 500 Kalorien in 30 Minuten zu verbrennen. Da muss man aber erst einmal durchhalten.