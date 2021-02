So machen Sie große Eiswürfel für den Aperitivo selber

Ein gepflegter Aperitivo am Feierabend im (oder vorm) Lokal der Wahl. Knabbereien und ein toller Negroni. Das spielt es Corona-bedingt noch eine Weile nicht. Und draußen will man bei den eisigen Temperaturen ohnehin nicht sein. Holen Sie sich das Italien-Feeling einfach zu sich nach Hause.

Damit der gepflegte Aperitivo auch wirklich gepflegt wird, gehört auf jeden Fall ein großer Eiswürfel (oder eine große Eiskugel) ins Negroni-Glas. Erstens schaut es schön aus, zweitens verwässert der den Drink nicht so schnell. Sie habe keine Form zu Hause? Kein Problem:

Für eine nicht ganz formvollendete, aber einfache Variante: Füllen Sie das Wasser in ein dickes Sturz- oder Einmachglas oder in einen Plastikbecher mit höchstens 5 bis 6 Zentimeter Durchmesser (nur nicht allzu voll, sonst kann das Gefäß springen). Geben Sie das Ganze ins Gefrierfach. Nachdem das Eis fertig ist, etwas antauen lassen und vorsichtig herausstürzen. Der Tipp ist von hier.

Formen Sie eine schöne Eiskugel

Sollten Sie zufälligerweise Wasserbomben daheim haben, Jackpot. So wird das Eis auch ohne Eiskugelform kugelig. Wasser in die Wasserbomben einfüllen, mehrere Exemplare in eine (idealerweise Plastik-)Schüssel. Und ab ins Eisfach. Wenn die Kugeln gefroren sind, die Ballonhülle mit einer Schere aufschneiden und abziehen (Tipp von hier). Wie das schön gelingen kann, sehen Sie hier: