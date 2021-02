Nächte wie im Kühlschrank: Der Winter kehrt nach Wien zurück

Jetzt wird’s eisig. Am Donnerstag kommt die Kälte nach Wien zurück, uns erwartet Dauerfrost. Der Tag beginnt schon mit minus 7 Grad – und recht viel besser wird es nicht. Zwar erreichen die Werte tagsüber minus 4 Grad, bevor es am Abend wieder „abkühlt“. Aber wegen des kräftigen Nordwestwindes fühlt sich die Temperatur wie minus 15 Grad an. Immerhin: es bleibt teils sonnig.

Die Rückkehr des Winters trifft manche härter als andere. Darum erweitert die Stadt Wien angesichts der Kältewelle das Winterpaket für obdachlose Menschen. Bisher gab es in diesem Rahmen rund 900 Schlafplätze in Notquartieren, ab sofort kommen 25 dazu, teilt der Fonds Soziales Wien mit. Zuletzt lag die Auslastung bei etwa 90 Prozent.

Mit dem Angebot soll ein Puffer geschaffen werden: Die 25 zusätzlichen Plätze in einem Floridsdorfer Notquartier des Samariterbundes sind bereits bezugsfertig. Nach Hinweisen via Kältetelefon ( 01/480 45 53) helfen auch die Streetworker der Caritas obdachlosen Menschen.