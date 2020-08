Was der "Winzer des Jahres" über Qualität und besondere Lagen denkt

Mit dem Wein verbunden

Als Kellermeister hatte der 51-Jährige in der heutigen „Domäne Wachau“ bereits für einen Qualitätsschub gesorgt. Dass er von dort ins städtische Weingut Krems wechselte, sorgte bei vielen in der Branche für Fragezeichen. Das „Weingut Stadt Krems“ hatte ihm ein Freund ans Herz gelegt, nachdem er in der „Domäne Wachau“ aufhören wollte. „Die Lagen waren immer schon toll, davon war ich überzeugt und das hat mich auch gereizt.“

Was vielleicht fast ebenso wichtig war, wie die Bodenverhältnisse: „Die Stadt hat mich machen lassen, es wurde ein stimmiges Gesamtkonzept daraus.“ In den 1960er- und 1970er-Jahren war das „Weingut Stadt Krems“ sehr bekannt, stagnierte jedoch nach dem Weinskandal 1985. Und auch die Eingliederung in eine städtische Magistratsabteilung habe ihren Anteil an ausbleibenden Weiterentwicklungen gehabt. „Als ich begonnen habe, haben wir das wieder herausgelöst und eine Gesellschaft gegründet, die zu 100 Prozent der Stadt gehört.“

Rückblickend verhehlt Miesbauer nicht, dass seine ersten Jahre hart waren. „In der Weinbranche braucht man einen langen Atem.“ Rebanlagen mussten renoviert, 29 Hektar Rebflächen neu ausgepflanzt werden. Die ersten Erfolge stellten sich erst 2009 ein.

Besondere Lagen

Und manche „seiner“ Rieden sind noch besonderer als die anderen. „Es ist viel mehr, als dass hier nur guter Wein entsteht.“ Die Ried Grillenparz in Stein ist für ihn so eine außergewöhnliche Lage.