Warum Tonic Water nicht nur mit Gin schmeckt

Der Winzer aus dem Weinviertel entwickelte mit dem befreundeten Fruchtsafthersteller Thomas Voglsam im Vorjahr ein Tonic für ein Mischgetränk mit Wein – „Vintonic“. Davor probierten sie etliche im Handel erhältliche Tonics, aber keines passte perfekt. „Wir haben festgestellt, dass wir das selber in die Hand nehmen müssen, weil sich ja auch der Wein verändert. Da kommt manchmal zu viel Säure durch, das ist eine heikle Balance.“

Birgit Wiederstein aus Göttlesbrunn (NÖ) ist ebenfalls Winzerin, und an im Handel erhältlichen Tonic Waters störte Grundsätzliches: „Die meisten sind einfach zu süß. Ein Tonic muss nicht immer so gefällig sein.“ Zweiter Grund: „Wir wollten ein passendes Tonic, das mit unserem Gin harmoniert.“ Diesen brennt Birgits Mutter Grete seit einigen Jahren in mehreren Sorten.

Viele Versuche