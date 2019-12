Der Hype um Tonic

Zukunfts- und Trendforscher beschäftigen sich mit der Frage, was kommen wird. Bei Tonic zeigt sich, dass die Konsumenten bereits jetzt schon gerne zu einer Variante mit mediterranen Nuancen greifen. "Die Zielgruppe hat sich verbreitert. Es geht weg von der klassischen Geschmacksrichtung. Außerdem sind jene Sorten im Kommen, die nicht so Chinin-haltig sind – also nicht so bitter."

Was lässt sich bereits jetzt aus der Produktentwicklung für das Jahr 2020 verraten? "Es lässt sich trefflich darüber streiten, warum was funktioniert. Mit Zitrusfrüchten hat man gute Erfahrungswerte, es könnte in diese Richtung gehen."