Von der Staude ins Glas: Was man jetzt aus Brombeeren machen kann

Den süß-säuerlichen Geschmack der Brombeeren liebt Martin Freimüller so sehr, dass er ihnen in seiner Gärtnerei eine Art Denkmal gesetzt hat – mit einem Feld zum selber Pflücken: „Jetzt ist Erntezeit. So viele Früchte wie heuer waren noch nie an den Sträuchern“, freut er sich.

Dass er auf Brombeeren und nicht wie viele Kollegen auf Erdbeeren setzt, war eine Bauchentscheidung: „Ich habe vorher keine Marktanalyse gemacht: Es war einfach die Leidenschaft für die Beeren“, erzählt der Gärtner aus Wien-Floridsdorf (brombeeren.at). Der Vorteil seines Feldes: Die Sträucher haben keine Dornen. Wer die schwarzen Sammelfrüchte hingegen in der Natur erntet, muss gut ausgerüstet sein, damit er nicht gepikst wird. Sowohl für wilde als auch für gezüchtete Früchte gilt: „Das volle Aroma haben Brombeeren erst, wenn sie tiefschwarz sind und sich so leicht pflücken lassen, dass sie sich fast von alleine lösen“, weiß Freimüller.