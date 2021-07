QR-Code am Flascherl

Seine Vision sieht ungefähr so aus: „Man sitzt mit Freunden gemütlich bei einer Flasche Wein, möchte schnell wissen, woher dieser Wein kommt, und erhält auf Knopfdruck umgehend die Antwort, weil auf der Etikette ein QR-Code mit allen Informationen über die Riede aufgedruckt ist.“ Dazu müssten die Winzer unseres Vertrauens künftig bereit sein, auf dem Etikett noch mehr über die Rieden ihrer verwendeten Trauben preiszugeben.

Doch das ist nicht alles, was die Kartografen der Uni Wien bieten können. Karel Kriz und sein Team würden gerne in einer weiteren Phase des Projekts alle Rebsorten – vom Grünen Veltliner bis zum Zweigelt – in das Kartenwerk einzeichnen. Das Tröpferl von der Riede Trum könnte dann noch mit weiteren Informationen angepriesen werden.

Alle Karten auf einen Klick, weitere Infos über das Projekt, die Weinbaugebiete sowie über das gedruckte Karten-Werk hier.