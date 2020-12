Vier geniale Rezepte: Der gekochte Kater

Patentrezepte

Wundermittel konnten bisher in Studien nicht gefunden werden. Die Kaktusfeige blickt auf eine lange Tradition in der südamerikanischen Volksmedizin zurück, auch Kurkuma soll laut Japans Nationalem Institut für Gesundheit dem Kater vorbeugen. Studien an Ratten würden einen anregenden Effekt auf die Leber belegen.

Bleibt die Frage, was man trinken soll nach einer feucht-fröhlichen Nacht. Keinesfalls ein Reparaturseidl, sondern ein Soda-Zitron. So kann der Flüssigkeitsverlust ausgeglichen werden, zudem fördert die Zitronensäure den Abbau von Alkohol. Und die gute Nachricht zuletzt: Zitronen wirken stimmungsaufhellend – was am ersten Tag des Jahres keinesfalls schaden kann.