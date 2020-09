Kater-Prophylaxe: Anti-Brummschädel-Pille gesucht

Trinken für die Forschung

Um den Effekt der Substanz zu testen, wurden 19 gesunde männliche Probanden rekrutiert – Erfahrungen mit Katersymptomen waren Teilnahmevoraussetzung, die Studie wurde vorab von einer Ethikkommission geprüft – und in zwei Gruppen geteilt: Die eine erhielt ein mit L-Cystein versetztes Vitaminpräparat, die andere schluckte eine wirkungslose Placebo-Pille.

Auf die Tabletteneinnahme folgte der testweise Alkoholkonsum: Dabei wurde Flüssigkeit gereicht, die jeweils einen Alkoholgehalt von 1,5 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht hatte und binnen drei Stunden getrunken werden sollte. Man ließ den Alkohol seine Wirkung tun, morgens zeigte sich: L-Cystein konnte Katerbeschwerden wie Übelkeit, Kopfschmerzen oder Angstgefühle abschwächen oder gar verhindern.

Doch was ist L-Cystein überhaupt – und welche Funktion erfüllt es im Körper? "Es handelt sich dabei um eine semi-essenzielle Aminosäure", erklärt Jürgen König, Leiter des Departments für Ernährungswissenschaften der Universität Wien, "was bedeutet, dass sie nur bedingt lebensnotwendig ist und in der Regel in ausreichender Menge aus anderen Aminosäuren im Organismus gebildet werden kann". Ohne Aminosäuren können im menschlichen Körper fast keine Prozesse ablaufen. Sie sind etwa an Bildung sämtlicher Zellen beteiligt, auch Antikörper, viele Hormone und Enzyme bestehen daraus.

L-Cystein ist in rohem Lachs, Kuhmilch, Hühnereiern, Walnüssen oder Sonnenblumenkernen enthalten. "Grundsätzlich kommt ein Aminosäure-Mangel selten vor", sagt König. In bestimmten Situationen können semi-essenzielle Aminosäuren unzureichend im Körper hergestellt werden, bei Cystein kann das im Säuglingsalter der Fall sein. Dann muss es verstärkt über Nahrung oder unter Gabe von Ergänzungsmitteln zugeführt werden.

Biochemisch lässt sich die Zuschreibung der finnischen Forscher an L-Cystein durchaus nachvollziehen: "Cystein ist zum Beispiel eine wichtige Vorstufe von Glutathion, das eine wichtige Rolle beim Alkoholabbau spielt."