Vegan, ohne Gluten und Laktose: Qual der Wahl fürs Festmenü

Kompromiss

Alle Wünsche zufriedenzustellen, ist bei solchen Anforderungen gar nicht so einfach. Viele Familien brechen als Kompromiss mit alten Traditionen – und führen neue ein: Auf den Tisch kommen Fondue-Topf oder Raclette-Grill sowie die unterschiedlichsten Zutaten. Da können Veganer Tofu grillen, Vegetarier greifen zu Gemüse und wer Fleisch möchte, kann dies ebenfalls genießen. Dazu gibt es Salate, Saucen und Dips.

Gemütlich essen

Auch wenn so manchen Großeltern die Skepsis über so „neumodisches Zeug“ im Vorfeld anzusehen sein dürfte, die Vorteile dieses Fest-Mahls überzeugen auch die größten Traditionalisten. Immerhin entschleunigt es, die nächste Portion auszuwählen, dem Käse beim Schmelzen zuzusehen oder das Fleisch in heißem Öl zugaren – und ermöglicht gemütliche Gespräche mit allen Familienmitgliedern.