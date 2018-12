Weihnachtsmenü: Was die Köche des "Rossbarth" kombinieren

Vor einem Jahr eröffneten sie ihr Lokal Rossbarth, das sich aus ihren Namen zusammensetzt, in der Linzer Innenstadt. Sie setzen auf „regionale Gourmet-Küche“, beziehen Fleisch und Mehl von oberösterreichischen Bauern. Neben einem günstigen Mittagstisch bietet die Karte abends gehobene, kreative Menüs. Die brachten gleich zwei Hauben von Gault & Millau.

Beide Köche haben in renommierten Restaurants gekocht, etwa in der Hospizalm in St. Christoph am Arlberg ( Barth) oder in der Wellnessresidenz Schalber in Serfaus ( Rossbach).