Tee-Trends: Was jetzt am liebsten getrunken wird

Ausnahmejahr

Darüber hinaus haben aber auch Homeoffice, sowie Einschränkungen in Gastronomie und Reisetätigkeiten „neue Möglichkeiten für einen verstärkten Teegenuss in den eigenen vier Wänden geschaffen“, erklärt Johann Brunner, Geschäftsführer des Österreichischen Teeverbands. So gesehen ist 2020 ein „Ausnahmejahr“. Denn normalerweise ist der Teekonsum der Österreicher sehr saisonal geprägt – die Hauptsaisonen sind Herbst und Winter.

Beim Teeverband registriert man Nachfrage nach Teesorten, die den Stoffwechsel anregen und die Entschlackung unterstützen, betont Präsident Stephan Krömer. „Vor allem Zimt, Kardamom und Ingwer haben eine verdauungsfördernde und magenstärkende Wirkung aufgrund hohen Vitamingehalts und zahlreicher Mineralstoffe.“

Die beliebtesten Kräuter der Österreicher im Tee sind übrigens Pfefferminzblatt, Schafgarbenkraut, Holunderblüte oder Zitronenverbene. Eva Haas vom Teehaus „Haas & Haas“ kommt dem Gesundheitsbewusstsein der Kunden etwa mit reinsortigen Kräuterserien entgegen. Als neue Zutat kommt bei Haas und anderen heuer Hanf als Trend dazu.

Aus fremden Kulturen

Anleihen holt man sich in Sachen Gesundheit und Tee gern in anderen Kulturen. Matetee aus Südamerika, der einzige Kräutertee mit Koffein, wirkt entschlackend und appetithemmend. Der in Asien beliebte Ingwer-Tee gilt fast schon als Heilmittel und wärmt von innen. Und das Trend-Gewürz Kurkuma aus Indien wirkt positiv auf den Stoffwechsel.

Beim ältesten Teehändler Wiens „Jäger-Tee“ hat sich 2020 übrigens der würzige Chai als Trend-Tee herauskristallisiert. Die Kombination aus Schwarztee und Gewürzen und auf Wunsch Milch punktet nicht nur durch ihren intensiven Geschmack. „Ingwer und Nelken unterstützen das Immunsystem, Kardamom die Verdauung, Pfeffer entzündungshemmend“, erklärt Inhaber Christoph Masin.