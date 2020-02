Stets zu Diensten: Österreichs Pistenbutler serviert auf Skiern

Verlobung im Schnee

Mit der ersten Frühlingssonne serviert der Pistenbutler ab März auch noch regionales Bio-Bergbauernhof-Eis. Vor 20 Jahren führte die Tourismusregion an der Grenze zwischen Kärnten und der Steiermark den sogenannten Pistenbutler ein – heute verrichtet Getraud Maierbrugger vor allem den Dienst auf der Piste, Butler Elmar ist für besondere Schneeschuhwanderungen für Familien, Skitouren oder sogar Heiratsanträge – für dieses Service muss er individuell gebucht werden (70 Euro die Stunde) – zuständig: „Ich komme mit dem Schlitten und hole das Paar ab, um es zu einem romantischen Platz zu bringen, wo schon Fackeln stehen.“

Ob er lauscht? „Nein, ich ziehe mich dann diskret zurück und lasse das Paar alleine.“ Gäste, die in einem der 19 Butlerbetriebe nächtigen, müssen für das Rahmenprogramm nichts zahlen. Der ehemalige Hüttenwirt wagt sich mit den sportlichen Gästen auf Höhenwanderungen, für einen Einkehrschwung geht es dann ab in eine urige Hütte: „Die Gäste sind an der österreichischen Küche sehr interessiert, vor allem traditionelle Gerichte wie Kässuppe und Brettljausenplatten kommen gut an. Am liebsten werden die Klassiker wie Germknödel, Kärntner Kasnudeln, Schnitzel und Apfelstrudel gegessen.“

Der passionierte Skifahrer und Wanderer übt seine Berufung auch im Sommer aus – nur zwei Monate pausiert er in den Bergen. Wie schaut es mit der Hautpflege aus, wenn er täglich Wind und Wetter ausgesetzt ist? „Sonnencreme brauch ich nicht, nach 50 Jahren bin ich abgehärtet. Ein schöner Sonntag auf der Piste ist das Schönste im Leben.“