Sterneregen: Unterwasser-Restaurant Under mit einem Stern ausgezeichnet

Bei einer feierlichen Abendgala in der Olavshallen-Konzerthalle im norwegischen Trondheim wurde Montagabend die Ausgabe Michelin Guide Nordic Countries 2020 veröffentlicht: Der Führer deckt die Länder Dänemark, Schweden, Norwegen, Finnland und Island ab. In Summe wurden den nordischen Staaten 62 Michelin-Sterne verliehen.

Von den sieben neuen Ein-Sterne-Restaurants befinden sich vier in Norwegen. Zwei der vier neuen Zwei-Sterne-Restaurants liegen in Dänemark: Das dänische Restaurant Alchimist steigt gleich mit zwei Sternen in die Rangliste ein. Das bekannte Noma, ehemals bestes Restaurant der Welt, behält seine zwei Sterne.