Sternekoch in der oberösterreichischen Einöde: Rau, aber herzlich

In Zermatt, der wichtigsten Station seiner Lehrjahre, erkochte Schraml 2016 einen Stern – und lehnte bald darauf ein Angebot als Küchenchef eines Dreisternerestaurants in Singapur ab. Lieber baute er in Großraming, einem verschlafenen Ort im oberösterreichischen Teil der Ennstaler Kalkalpen, das Gasthaus seiner Eltern mit einem für die Gegend ungewöhnlichen Konzept zum „RAU“ um. „Ich will damit auch zeigen, wie schön es hier bei uns ist, ein bisschen Selbstbewusstsein aufbauen und zeigen, dass sich Österreich generell nicht verstecken braucht.“ Da serviert er etwa als „Fine Dining“ eine viergängige Speisenfolge mit roh mariniertem Winter-Kabeljau mit Yuzu und Malz-Öl oder Calamari im Kräuter-Rauchsud ebenso wie gemütliches „Casual Dining“ unter anderem mit gegrillter Maishühnerkeule oder Lamm-Beuschel.

KURIER: Mit Verlaub, ist die Welt nicht doch ein bisschen mehr Singapur als Großraming? Warum eröffneten Sie gerade hier Ihr Restaurant?

Klemens Schraml: Ich stamme ja aus Großraming, wir sind von jeder umliegenden Landeshauptstadt zweieinhalb Stunden entfernt. Das kann man positiv sehen oder negativ. Ich sehe die Vorteile. Ich habe die Sterne-Welt ja nicht verlassen, weil ich diese dekorierten Restaurants verlassen habe. Ich bin nicht zurückgegangen, sondern nach vorne. So ein Restaurant aufzubauen, wie ich es wollte, ist schwieriger als eine große Küchenbrigade zu leiten. Ich fühle mich nach wie vor als Sternekoch, ich weiß, was mein Handwerk ist. Ich will die Sterne-Welt ein bisschen zurückholen in eine unbekannte Region.