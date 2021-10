Soulfood fürs Immunsystem: Warum uns Hühnersuppe so gut tut

Die Lobeshymnen über die Fähigkeiten eines Tellers voll heißer Hühnersuppe reichen weit zurück - von der uralten Traditionellen Chinesischen Medizin über die jüdische Küchentradition bis zu unseren Müttern und Großmüttern wurde und wird die heiße Suppe als Hilfe in fast allen Lebenslagen serviert.

Wenn allerdings mit dem bekannten Virologen Hendrick Streek auch einer der bekanntesten Corona-Erklärer Deutschlands ein Loblied auf die gute, alte Hühnersuppe anstimmt, ist das, um im Suppen-Kosmos zu bleiben, so etwas wie der Schnittlauch auf der Suppe.

In einem Interview mit der Deutschen Presseagentur erklärte er die Effekte aufs Immunsystem: "Eine frische Hühnersuppe hat Vitamin C und Vitamin E, das hat einen positiven Effekt." Weiters rege Hühnersuppe die Schleimbildung im Rachen an. "Mit einer größeren Schleimproduktion werden Erreger leichter herausgespült." Und als ob dies nicht schon genug gute Argumente wären, legt Streeck noch nach: In der Hühnersuppe finden sich weiters bestimmte Aminosäuren, die das Immunsystem als Bausteine für seinen Aufbau braucht.