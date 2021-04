So machst du schnell ein einfaches Spinatcurry

Was passt zu dem Curry? Basmatireis: schütte 1 Tasse Reis in ein Sieb, lasse kaltes Wasser drüberrinnen. Reis in einen Topf, 2 Tassen Wasser und etwas Salz dazu. Mit Deckel zum Kochen bringen, ca. 10 Minuten kochen, Hitze abdrehen, 10 Minuten nachdampfen lassen.

Lilli kocht" ist eine Kinder-Koch-Serie, in der Heidi Strobl (© Idee und Texte) und Birgitta Heiskel (© Illustrationen) seit Jahren erfolgreich zeigen, wie viel Spaß kochen machen kann: mit einfachen Worten erklärt, originell illustriert, quer durch den regionalen Saisongarten. „Lilli kocht“, das Buch, wurde von einer Kinderjury 2017 zum besten Kinderkochbuch gewählt und mit dem Prix Prato ausgezeichnet. Tyrolia Verlag.