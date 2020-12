Simon Taxacher schließt sein Fünf-Sterne-Restaurant

Just am Tag, bevor der Gourmetguide Gault&Millau die neuen Bewertungen verkündet, kündigt der Tiroler Spitzenkoch Simon Taxacher an, sein zuletzt mit fünf Hauben bewertetes Restaurant "Simon Taxacher" zu schließen. Vorübergehend, betont er. Taxacher geht allerdings schon vor der Veröffentlichung des diesjährigen Guides davon aus: "Wir werden in diesem Jahr vermutlich keine Bewertung haben."

Er wolle sich in der Zwischenzeit auf neue Konzepte konzentrieren. "Wir haben an neuen Strategien gearbeitet. Diese neue Ausrichtung wird unsere beiden Betriebe mit einbeziehen." Die Neuerungen werden auch den kulinarischen Sektor einbeziehen. Was diese ausmachen wird, darüber hält sich der Haubenkoch noch bedeckt. Ein Grund für den Schluss des 5-Hauben-Restaurants sei allerdings die Sicherheit der Gäste. Sie sollen den höchsten Genuss erleben können, aber mit Abstand. Das heißt: "Bei Bedarfteilen wir die Gäste aus dem Hotel und dem Bistro-Restaurant auf."