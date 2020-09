Szigeti: Österreich hat eine neue Sektkellerei

Sensationell – so lassen sich die österreichischen Weine aus dem Jahr 2019 laut internationaler Fachpresse beschreiben. Im Glas spiegeln sich Fruchttiefe und außergewöhnliche Balance wider. Das Weinjahr gehe in die Geschichte als eines der besten der vergangenen Jahrzehnte ein, meinen Kritiker unisono.

Trotz so viel Lobeshymnen sind die Keller der Winzer voll: "Was für den Wein gilt, gilt im Guten und im Schlechten auch für den Sekt“, resümiert Herbert Jagersberger, Geschäftsführer des Österreichischen Sektkomitees. Der Wegfall von Nachtgastronomie, Après Ski und Ballsaison trifft die Sekt-Branche besonders hart. Üblicherweise vom Tag des österreichischen Sekts am 22. Oktober bis Jahresende 45 Prozent der Jahresmenge konsumiert. Die Branche blickt gespannt auf das Weihnachts- und Silvestergeschäft: „Wir rechnen mit einem Minus von 30 Prozent bis Jahresende."

