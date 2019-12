Sommelier: Sekt zur Blutwurst? Warum nicht!

Nicht nur etwas für Schiffstaufen

Ein weiteres Qualitätsmerkmal ist Flaschengärung – nach der „Champagnermethode“ (steht auf dem Etikett). Dabei wird in der Flasche vergoren und jede Flasche gerüttelt, manchmal noch per Hand, immer öfter mithilfe von Maschinen, wie etwa in der Champagne – was aber keine Auswirkung auf die Qualität des Schaumweins hat. Schmids Liebling in Sachen Sekt ist das Weingut Willi Bründlmayer, Langenlois: „Sein ‚Blanc de Blanc‘ ist in Österreich unerreicht“, sagt er. Auf Platz zwei kommt für ihn Sekt von Marion Ebner-Ebenauer in Poysdorf, darauf folgen Tropfen von Schloss Gobelsburg und Silke Mayr. Wunderbare Schaumweine, die den Sommelier mitunter „umhauen“, kommen aus dem Hause Schlumberger.

Dass Sekt nur bei Schiffstaufen und Festen in Szene gesetzt wird, hält Schmid für einen großen Irrtum: „Sekt ist Wein – deshalb gehört er auf die Tafel. Guter Schaumwein – Sekt, Crémant, Cava, Champagner oder Spumante – geht perfekt zu Fischvorspeisen. Da gibt es kaum Besseres, großartig.“ Dann lacht er: „Wissen Sie was? Am liebsten trinke ich Sekt oder Champagner zu Rustikalem wie Bauernschmaus, Blunz’n, Schlachtplatte, Schweinsbraten. Das ist dekadent und gut.“

Zu guter Letzt – das Glas: Die„Sektflöte“ erzeugt bei Adi Schmid ebenfalls Stirnrunzeln. „Bitte nicht! Je nach Qualität verwendet man ein Weinglas, für die großen Schaumweine gehe ich zum Burgunderglas.“ Im Verbund mit der richtigen Temperatur, nämlich zehn bis zwölf Grad, kommt die Vielschichtigkeit der Aromen so perfekt zur Geltung: „Salzige mineralische Dinge, der Geruch von Äpfeln oder Brioche.“