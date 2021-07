Hier isst man am schönsten am Wasser in Niederösterreich

SEETERRASSE

Der Lunzer See mag nicht groß sein, aber dafür ist er umso malerischer und bleibt auch bis in den Hochsommer erfrischend kühl. Und mit der Seeterrasse verfügt er über ein bezauberndes Gasthaus, in dem gutbürgerliche Küche aus regionalen Zutaten gekocht wird.

3293 Lunz am See, Seepromenade 11, 07486/83 03

Mo-So 10-21, www.seeterrasse.at