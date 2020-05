Speisepilze im eigenen Keller züchten: So einfach geht das

Bei guten Bedingungen erlebt man mehrere Erntewellen: „Dafür braucht’s hohe Luftfeuchtigkeit und einen Standort, am besten im Keller, im Frühjahr geht’s auch draußen“, sagt Matea Jelavic. Das Paar züchtet auch selbst Biopilze – an die 200 kg pro Monat. Damit werden z. B. Bauernmärkte beliefert, aber Herbst ist ein Ab-Hof-Verkauf geplant. „Die Nachfrage war gerade in den vergangenen Monaten hoch, sodass wir im Moment sogar ein bisschen Lieferprobleme haben“, erzählt die Pilz-Expertin. Die Pilze sind eine wunderbare Alternative zu Fleisch, deshalb werden sie besonders von Flexitariern geschätzt, Austernpilze schmecken ein bisschen wie Kalbfleisch. Alles Pilze enthalten die Vitamine D und B, weshalb sie speziell im Winter wertvoll sind. Und sie sind natürlich Low Carb. Demnächst gibt es wieder die sommerlichen Rosen- und Limonenseitlinge, sie brauchen ein gewisses Temperaturniveau, um zu wachsen.