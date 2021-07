Sommerliches Rezept für eine trendige Buddha Bowl

Und so geht's

1. Den Reis gemäß Packungsanweisung garen. Die Gurke in Würfel schneiden, mit der Hälfte des gehackten Korianders und der Hälfte der Sojasauce vermischen.

2. Knoblauch und Ingwer schälen und fein hacken. Mit Kokosmilch, Erdnussmus, Zucker und restlicher Sojasauce vermischen und erhitzen, 5 Minuten unter ständigem Rühren köcheln lassen. Dann kurz abkühlen lassen.

3. Das Fleisch in große Würfel schneiden und in die Sauce tauchen. 1-2 EL Öl in einer Pfanne erhitzen, das Fleisch darin rundherum braten, dann auf Spieße stecken.

4. Reis, Gurken und Fleisch in Schalen verteilen, pfeffern, mit Sojasprossen, Erdnüssen und dem restlichen Koriander bestreuen.