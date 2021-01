Rezept der Woche: Powidltascherl

ZUTATEN

für 4 Portionen

(ca. 16 Tascherl)

Für die Füllung:

150 g Powidl

1 EL Rum

1 Prise gemahlener Zimt

Für den Teig:

250 g Erdäpfel (mehlig)

90 g Mehl (griffig) plus etwas für die Arbeitsfläche

20 g Butter

20 g Grieß

2 Eier (eines davon zum Bestreichen)

Salz

Für die Brösel:

100 g Semmelbrösel

80 g Butter

30 g Zucker

Außerdem:

Staubzucker zum Bestreuen

1 Für den Teig Erdäpfel waschen, weich kochen, abkühlen lassen, schälen. Dann durch eine Kartoffelpresse drücken und mit Mehl, Butter, Grieß, 1 Ei und 1 Prise Salz zu einem glatten Teig verkneten.

2 Teig auf einer bemehlten Arbeitsfläche 4 mm dick ausrollen. Kreise von ca. 7 cm Durchmesser ausstechen. Teigreste verkneten und erneut ausstechen. Das zweite Ei verquirlen.

3 Für die Füllung Powidl mit Rum und Zimt verrühren. Jeweils 1 TL Powidl in die Mitte der Teigkreise setzen, die Ränder mit Ei bestreichen, Kreise zu Halbkreisen zusammenklappen, die Ränder gut zusammendrücken. In leicht siedendem Salzwasser 6-8 Minuten ziehen lassen (nicht kochen), bis die Powidltascherl an die Wasseroberfläche steigen. Herausnehmen.

4 Inzwischen Semmelbrösel mit Butter und Zucker in einer Pfanne goldbraun rösten. Tascherl in den Bröseln schwenken, zum Servieren mit Staubzucker bestreuen.

TIPP: In alten Kochbüchern werden Powidltascherl oft mit Nudelteig statt mit Erdäpfelteig gemacht, in neuen mit Brandteig oder Topfenteig. Mehrere Varianten finden Sie z. B. hier: www.ichkoche.at

Aufwand: **

Zubereitungszeit: 30 Minuten, plus Erdäpfelkochzeit

Preis: *

Kalorien: ca. 480 kcal/Person

"Die Wiener Küche" von Thomas und Hans Figlmüller, Pichler Verlag, 25 €, www.styriabooks.at