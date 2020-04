Ostereier natürlich färben – mit dem Küchenabfall

Vor dem Kochen Gemüse in Wasser einweichen, dann den Sud mit rund einem Liter Wasser zum Kochen bringen. Eier für zwölf Minuten ins kochende Wasser legen.

Wenn man die Eier anschließend mit Pflanzenöl einreibt, bekommt man einen schönen Glanz.

Für all jene, die heute und morgen nicht mit ihren Gemüseabfällen zu Hause hantieren möchten: Fertige Ostereier mit unbedenklichen Farben in Bio-Qualität sind österreichweit in allen Supermärkten erhältlich, wie ein Greenpeace-Test ergeben hat.